Jogging a Primavera, occhio a 'errori'

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Con la Primavera inizia anche la stagione del jogging, una corsa leggera che permette di restare in forma. Tanti i suoi benefici, ma i neofiti sono a 'rischio' di errori che possono anche comprometterne l'efficacia: a spiegarlo è Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. "Uno degli errori - spiega - è iniziare con un allenamento troppo pesante rispetto alle proprie possibilità, seguito da poco spazio allo stretching. Altro errore è bere acqua solo alla fine della pratica. Meglio bere prima, durante e dopo l'attività, senza aspettare di sentirne la necessità.

Sudando si disperdono liquidi e sali minerali, ed è necessario un rapido reintegro per prevenire i crampi". L'idratazione "aiuta a migliorare le performance fisiche - conclude l'Osservatorio - al contrario anche una leggera disidratazione influisce sul rendimento psico-fisico. Infine, fare jogging aiuta a rilassare la mente: il cervello rilascerà endorfine per il buon umore".