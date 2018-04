Installazione pop al Garage Traversi

(ANSA) - MILANO, 17 APR - In attesa di riaprire come hub del lusso dopo anni di abbandono, il Garage Traversi di via Bagutta, celebra la sua seconda vita con l'installazione "Oh oh, Milano..

I love you too..." del duo di design Studio Job. La lettera d'amore per Milano, dalla dichiarata estetica pop, con tanto di labbra a fumetto, decorerà la facciata razionalista del Garage per tutto il FuoriSalone.

L'installazione, promossa da MonteNapoleone District, è supportata da Hayrish, la società immobiliare britannica che all'inizio del 2017 ha acquisito il Garage Traversi attraverso il fondo HITA1 gestito da BNP Paribas REIM, con l'intento di trasformarlo in un hub di lusso. La trasformazione dell'edificio - costruito nel 1938 dall'architetto Giacomo De Min - è stata progettata dallo studio milanese SPI Studio. L'installazione si inserisce nel progetto che si dispiega lungo via Montenapoleone con la mostra fotografica, a cura di Alessandro Cocchieri, delle immagini di alcuni dei più famosi edifici razionalisti milanesi.