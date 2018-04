Alleanza Cattolica-ITT su robotica

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Dalla robotica inizia una collaborazione fra l'università Cattolica e l'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia che riguarderà anche l'agroalimentare e la ricerca sui materiali sostenibili.

L'accordo quadro prevede di sviluppare ricerche interdisciplinari: per quanto riguarda la robotica umanoide, ad esempio, la Cattolica metterà a disposizione le sue competenze in psicologia cognitiva, linguistica computazionale, sociologia delle comunicazioni, etica, nelle scienze giuridiche e nell'economia dell'innovazione per arrivare a una configurazione ottimale dei robot. Le ricerche comuni riguarderanno ambiti come roboetica, diritti delle macchine e diritti alla privacy e integrazione dei robot fuori dai laboratori in contesti quotidiani. Per quanto riguarda l'agroalimentare e i materiali sostenibili IIT e università allestiranno insieme un laboratorio per studiare l'uso della robotica in agricoltura e la produzione di nuovi materiali plastici da scarti agroalimentari.