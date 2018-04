Incendio su motoscafo turisti lago Como

(ANSA) - COMO, 14 APR - Paura questo pomeriggio nelle acque del lago di Como al largo di Lezzeno dove un motoscafo privato per il trasporto di turisti ha avuto un'avaria al motore, che si è incendiato. Il conducente ha lanciato l'allarme mentre i quindici occupanti sono stati trasferiti su un'imbarcazione di passaggio: i soccorsi sono arrivati con la pilotina dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Sul luogo è giunto anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa per sovrintendere alle operazioni di soccorso anche se fortunatamente non c'è stato bisogno. Nessuno è rimasto ferito.