Valanga, si cercano 3 persone

(ANSA) - BRESCIA, 13 APR - Una valanga si è staccata nel pomeriggio nella zona del Passo Crocedomini, poco distante dal lago di Lavena, in provincia di Brescia.

p>Un uomo è stato recuperato in condizioni critiche sotto la valanga che si è staccata nel pomeriggio nei pressi del passo Crocedomini, in provincia di Brescia. L'uomo - che si stava spostando su una motoslitta quando è stato travolto - è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, secondo quanto riferito dal 118, in arresto cardiocircolatorio. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero altre persone coinvolte.