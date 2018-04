Aggressione in club privè a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Tre persone sono rimaste ferite, la scorsa notte, dopo una lite in un locale notturno, un club privè per coppie, sfociata in un'aggressione.

La Polizia di Stato è infatti intervenuta, intorno all'una e mezza, presso il 'Bizzarre' in via Ripamonti per tre uomini feriti con armi da taglio. Secondo una prima ricostruzione, due clienti del locale hanno discusso con i tre per poi colpirli a coltellate e scappare a bordo di un'auto. I feriti sono un 53enne trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas a Rozzano (Milano), un 51enne ricoverato in codice giallo all'ospedale Niguarda e un bangladese di 38 anni portato in giallo a San Donato Milanese. Nessuno dei tre si troverebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte della Squadra mobile.