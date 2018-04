Libri: Mozzillo, un romanzo contro l'intolleranza

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Un romanzo storico, ambientato nel III secolo dopo Cristo, per indagare sull'intolleranza sempre più diffusa dei nostri giorni: è questo il nucleo forte del nuovo romanzo dell'autrice napoletana Giovanna Mozzillo, 'Ritorno in Egitto' (Marlin editore).

Con la sua consueta scrittura abile, musicale e avvolgente la Mozzillo descrive "una vicenda d'amore e morte sullo sfondo di un Impero romano in agonia": la vicenda tra Claudio, patrizio romano, e Ligdo, il suo giovane concubino. E l'autrice scava dentro vecchie e nuove forme di intolleranza, in un mondo in cui il primo cristianesimo somiglia drammaticamente al fondamentalismo islamico di oggi. E dove l'omosessualità, prima accettata e persino gradita agli dei, adesso viene condannata, perché "quel che era lecito e giusto è diventato illecito e abominevole".

Il messaggio di Giovanna Mozzilo è affidato a uno dei personaggi più belli del romanzo, Anahita: bisogna rispettare il prossimo e le sue scelte. Senza avere "la pretesa di ingabbiare il mistero in certezze definite". Il romanzo sarà presentato nell'ambito della terza edizione del BookFestivalBar di Cernusco sul Naviglio (Milano) sabato 14 aprile alle ore 19. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Clio. (ANSA).