Forte grandinata a Pavia, evacuata scuola

(ANSA) - PAVIA, 12 APR - Cinque centimetri di grandine caduti nel giro di pochi minuti, dopo le 15 di oggi. Pavia oggi pomeriggio si è ritrovata imbiancata come dopo una nevicata invernale e con il tetto del Centro Servizi Formazione che ha ceduto, portando all'evacuazione di 150 studenti. La precipitazione, molto violenta, ha provocato numerosi danni: allagate strade, sottopassi, garage, scantinati e tombini delle fognature. Il traffico è andato in tilt lungo la tangenziale e in altre strade cittadine e la stessa situazione si è registrata anche nei Comuni alla periferia del capoluogo, dove la grandine è scesa a un ritmo di 300 millimetri l'ora.

La grandinata ha procurato seri danni anche all'agricoltura: "Sono stati colpiti duramente i campi coltivati - si legge in una nota di Coldiretti Pavia -. I nostri tecnici si sono immediatamente attivati per monitorare la situazione".