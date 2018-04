Lavoro a rischio, Cenacolo chiuso 2 ore

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Dalle 12 alle 14 di oggi non è stato possibile visitare il Cenacolo Vinciano perché i dipendenti del ministero dei Beni culturali che vi lavorano hanno organizzato un presidio-assemblea in piazza Santa Maria delle Grazie di solidarietà con la ventina di dipendenti della biglietteria e del bookshop che rischiano di perdere il lavoro.

"Dal 1998 - hanno sottolineato in un comunicato Cgil, Cisl e Uil - il Mibact appalta a concessionari la gestione dei servizi di biglietteria, bookshop e prenotazione. In questi 20 anni, nei bandi di gara, i lavoratori addetti a questi servizi sono stati assorbiti dalle società subentranti, grazie all'inserimento della 'clausola sociale' nei capitolati di gara".

Ma questa volta, secondo i sindacati, la clausola sociale "Consip non assicura la continuità occupazionale agli attuali lavoratori". Da qui la protesta, che potrebbe continuare anche nei prossimi giorni quando a Milano si svolge il Salone del Mobile.