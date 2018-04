Sammontana-Legambiente in difesa fondali

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Il mondo industriale può svolgere un ruolo attivo nella difesa del mare, dei fondali e delle spiagge italiane colpite dall'inquinamento. Lo dimostra la collaborazione di un'azienda come Sammontana Italia con Legambiente, che prosegue anche nel 2018 con il sostegno alla campagna di pulizia di spiagge libere lungo il litorale italiano. Il 2017 ha visto Sammontana parte attiva con l'iniziativa 'Sammontana Pulisce la Spiaggia vicino a casa tua': in tre giorni sono state ripulite 20 spiagge libere, selezionate attraverso un contest su Facebook, che si sono aggiunte alle 250 già parte del progetto di Legambiente.

Nel 2018 Sammontana supporterà Legambiente anche nella prevenzione e nel contrasto del problema dei rifiuti in plastica che compromettono la flora e la fauna dei mari. Il progetto si svolgerà durante l'estate 2018 per un totale di 9 settimane, coinvolgendo centinaia di volontari in attività di citizen science.