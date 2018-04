Meningite:donna in rianimazione a Varese

(ANSA) - VARESE, 10 APR - Una donna di 43 anni è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Circolo di Varese per meningite. La donna, conferma l'ospedale, si è sentita male giovedì sera ed è andata in pronto soccorso a Luino (Varese) da dove, diagnosticata la meningite da meningococco, è stata immediatamente trasferita a Varese. I medici, seppur con le dovute cautele, riferiscono che le condizioni della donna sono in via di miglioramento. Avviata la profilassi per coloro che sono stati in contatto con lei negli ultimi giorni.