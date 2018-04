Sala, a Milano +5% turisti a Pasqua

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Milano a Pasqua ha fatto registrare un +5% a livello di turismo rispetto allo scorso anno: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, dando il via all'art week con l'inaugurazione alla Gam della mostra 'Una tempesta dal Paradiso', che presenta opere d'arte contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa. Con iniziative come questa "continuiamo a portare avanti l'idea di una città contemporanea che ha come cifre internazionalità, ricerca e innovazione", ma anche il coraggio di "andare oltre gli stereotipi". Milano, poi, "vuole essere sempre più leader dal punto di vista culturale" e per questo, insieme ad altre città, "abbiamo chiesto al Governo - ha detto Sala - un tavolo permanente per le città d'arte. Non c'è bisogno che qualcuno ci dica che con la cultura di mangia, siamo anche stufi di sentir dire che il turismo è il petrolio d'Italia, facciamo piuttosto ciò che serve per rafforzarlo".