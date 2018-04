Picchia moglie e suocera, arrestato

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Due giorni prima era già finita in ospedale dove le avevano dato alcuni punti di sutura per una brutta ferita alla testa. E quando il marito l'ha picchiata di nuovo e ha strattonato sua madre, si è decisa e ha chiamato la polizia. Si è conclusa con l'arresto di un peruviano di 27 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia, l'ennesima vicenda di violenza tra le pareti domestiche. Attorno alle 8.30, il 27enne si è presentato a casa, un appartamento in zona Baggio, ancora una volta ubriaco. Inizialmente la moglie, di due anni più giovane e anche lei del Perù, e la suocera di 43 anni, per paura di ulteriori botte non gli hanno aperto la porta. Fino a quando per placarlo, dato che gridava a più non posso minacce e insulti, è stato fatto entrare. A quel punto lui avrebbe spintonato la suocera e preso a calci e pugni la moglie. La quale, stanca di questo incubo, ha chiesto aiuto alla polizia.

La giovane due giorni prima era stata medicata per una ferita alla testa al San Carlo.