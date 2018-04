Lite per ragazza, in auto ne investe 7

(ANSA) - BRESCIA, 8 APR - Ha investito in auto sette persone probabilmente dopo una lite per una ragazza. È accaduto nella notte all'esterno di un bar di Artogne, in Vallecamonica, nel Bresciano. Dalla ricostruzione ancora in corso pare che un ragazzo abbia volutamente travolto un gruppo di coetanei per poi scappare. Inseguito dal proprietario del bar vicino a dove è avvenuto l'investimento è stato bloccato. Sette le persone ferite fra i 17 e i 35 anni, trasportate in ospedale a Esine, Lovere, e in un caso agli Spedali civili di Brescia in elisoccorso. Nessuna sarebbe in pericolo di vita.