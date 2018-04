Chiusa azienda nel milanese, lavoro nero

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Borse, cinture ad altri accessori in pelle, anche contraffatti, realizzati da 21 cinesi, 13 dei quali in nero e irregolari, in una piccola azienda di Cologno Monzese i cui locali non erano a norma sotto il profilo della sicurezza e della tutela della salute. Per questo la ditta è stata chiusa e il titolare, un cinese di 47 anni, denunciato alla Procura di Monza per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ricorso al lavoro nero e altri reati. Dovrà pure versare tra ammenda e sanzione amministrativa circa 120 mila euro. La sospensione dall'esercizio dell'attività della piccola azienda è arrivata al temine di un controllo effettuato dai carabinieri della tenenza di Cologno Monzese e dell'Ispettorato del lavoro di Milano, dalla Gdf di Gorgonzola e dalla polizia locale. Tra le varie irregolarità, oltre ai lavori clandestini, anch'essi denunciati, è stata accertata l'esistenza di attrezzature e locali non conformi alla legge, la mancanza di estintori, abusi edilizi e anche 300 capi contraffatti.