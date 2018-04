Calderoli al ristorante di Mario Cattaneo

(ANSA) - MILANO, 8 APR - "Eccomi dall'amico Mario Cattaneo, nella sua Osteria a Casaletto Lodigiano. Oggi sono qui per portargli il mio sostegno, insieme a tanti amici, e per ribadirgli che saremo sempre al suo fianco, nella battaglia legale e processuale che lo attende". Lo scrive su Facebook Roberto Calderoli, senatore della Lega. Per Cattaneo è stato chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa: la notte del 10 marzo dello scorso anno uccise col fucile un romeno di 32 anni che con tre complici si era introdotto nel suo locale.

"Noi saremo sempre con lui e con chi, come Mario, si è difeso a casa propria, ha difeso la propria vita e la propria famiglia, da malintenzionati che non avrebbero dovuto entrare - sottolinea Calderoli -. Oggi siamo qui per questo, per dire a Mario che ci siamo, che siamo con lui, che insieme vinceremo questa battaglia e che la prima legge che il nostro Governo farà approvare sarà proprio quella per eliminare l'eccesso di legittima difesa".