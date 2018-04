Trovata morta con coltello nel petto

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 7 APR - Una donna di 52 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Sesto San Giovanni (Milano), intorno alle 10. A quanto si è appreso il suo cadavere, già in stato di decomposizione, è stato trovato sul letto con un coltello da cucina infilato nel petto. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e accanto al corpo è stato trovato un biglietto di addio. La donna, problemi di depressione alle spalle, da tempo non aveva rapporti costanti con i suoi familiari.

A dare l'allarme è stato il fratello della donna, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sul posto è intervenuta anche la scientifica per i rilievi di rito e, sebbene sarà l'autopsia a dare certezze sulla dinamica della morte della 52 enne, gli investigatori ipotizzano si sia trattato di un gesto volontario.