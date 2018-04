Nuova postazione guardia medica a Milano

(ANSA) - MILANO, 7 APR - Grazie a un accordo Regione Lombardia e Comune di Milano a Milano c'è una nuova postazione di guardia medica (o meglio di servizio di continuità assistenziale) con personale che dalle 20 alle 8 risponde alle chiamate che arrivano alla Centrale Operativa unica.

Il servizio, attivo negli orari in cui non ci sono i medici di base, include ambulatori (a Milano sono in via Pecchio 19, in piazza Bande Nere 3, in corso Italia 52, in via Livigno 2 e in via Monte Palombino 4) e postazioni da cui si risponde alle chiamate. Oras il Comune ha messo a disposizione degli spazi nella rsa 'Casa dei Coniugi' in via dei Cinquecento, alla periferia sud della città da cui ora è attiva la nuova postazione.