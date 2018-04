A Milano parco-palestra per cani

(ANSA) - MILANO, 7 APR - Una 'palestra' a cielo aperto per cani è stata organizzata ai giardini Montanelli di Milano. Una delle aree cani è infatti stata attrezzata con paletti per slalom, bilico, quattro ostacoli orizzontali, tunnel, saliscendi a cavalletto, assi di equilibrio e cerchio in modo da creare un percorso di agility.

Per tre anni a farsi carico della manutenzione sarà Amazon Eu Sarl grazie alla collaborazione con l'associazione Agiamo.

Amazon ha infatti aderito al progetto del Comune 'Cura e Adotta il Verde Pubblico'.

"Da oggi - ha osservato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran all'inaugurazione del Mobility dog park - gli amici a quattro zampe della zona hanno un'occasione in più per muoversi e giocare con i loro padroni. Una città che funziona offre servizi a tutti, anche agli animali".