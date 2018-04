Primo parco giochi accessibile a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Dal 21 aprile ai Giardini Montanelli, i bimbi saranno tutti più uguali, con l'inaugurazione del parco giochi accessibile realizzato grazie al Comitato Promotore della nascente Fondazione di Comunità Milano e a Fondazione Cariplo. "Questo è, speriamo, il primo di molti parchi giochi a misura di tutti i bambini" dice Lisa Noja, che ha lavorato al progetto come Delegata del Sindaco Giuseppe Sala, per le politiche sull'accessibilità.

Diceva Ginott - ricorda Noja - che "i bambini sono come il cemento umido, tutto quello che li colpisce lascia un'impronta".

"E allora, proprio perché il gioco è il primo contesto sociale in cui ogni bimba o bimbo può avvertire la propria appartenenza a una collettività, imparare a gestire le emozioni, sperimentare l'autonomia, conoscere il mondo e le sue regole, vivere con gli altri, accogliendone la diversità, è fondamentale - considera Noja - consentire a tutti i bambini, a prescindere dalle loro abilità, di giocare insieme nei parchi e giardini della nostra Città".