Festivaletteratura e lettori adolescenti

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Un identikit dei lettori adolescenti e il concorso per autori di fumetti in erba 'My life in strips'.

Festivaletteratura di Mantova lancia queste due iniziative nell'ambito del progetto Read On sostenuto dall'Unione Europea e finalizzato alla promozione della lettura tra gli under 20. Ma chi sono, esattamente, i lettori adolescenti? A 'L'identikit del lettore adolescente' l'International Training for Professionals di Read On dedica due giorni di incontri e seminari organizzati da Festivaletteratura il 20 e 21 aprile a Mantova. Rivolto a bibliotecari, librai, insegnanti, educatori, editori, l'evento vedrà ospite d'onore la saggista e scrittrice danese Janne Teller.

Se dentro di te si nasconde un autore di fumetti, è il momento del concorso 'My life in strips', 10 vignette dedicate al tema transformation. Il bando, che scade il 7 maggio 2018, è rivolto ai ragazzi 12-19 anni di sei paesi europei (Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna).