Fermi è presidente Consiglio Lombardia

(ANSA) - MILANO, 5 APR - È Alessandro Fermi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Il consigliere di Forza Italia è stato eletto dall'Aula del Pirellone con 55 voti su 80 alla quarta votazione, durante la prima seduta del Consiglio.



Per essere eletti presidente dopo la terza votazione bastava la maggioranza assoluta dei voti, ossia 41, ma Fermi con i 55 voti finali ha superato la maggioranza dei due terzi (54 voti) che non era riuscito a raggiungere nelle tre precedenti votazioni. Nove voti sono invece andati a Silvia Sardone, la consigliera di Forza Italia al centro delle polemiche per essere stata esclusa all'ultimo momento dalla giunta presieduta da Attilio Fontana. Sono state 13 invece le schede bianche e 3 quelle nulle. "Proclamo eletto presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, a lui auguro buon lavoro" ha detto il consigliere Giuseppe Villani del Pd, che in qualità di più anziano presiedeva la prima seduta, prima di invitare il neo presidente a prendere il suo posto. Fermi ha quindi proseguito i lavori dell'Aula avviando le elezioni per l'Ufficio di presidenza. L'elezione di Fermi è stata accolta con un applauso