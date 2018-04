Spalletti: 'Derby importantissimo'

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 3 APR - "I miei calciatori sono stati bravi a non rendere decisivo il derby. Ma e' una partita importantissima ed e' l'occasione per portare il massimo a casa": sono le prime parole sul derby pronunciate dall'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa ad Appiano Gentile.