Pachistano ricercato fermato a Milano

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Un controllo documenti di routine a un pakistano fermato in strada in via Preneste, a Milano, ha permesso ai carabinieri di Affori di scoprire un passeur ricercato dalla Slovenia per traffico di esseri umani.

I militari hanno fermato Ajaz Mohammad alle 18 di ieri, che è risultato in possesso di un regolare permesso di soggiorno ma gli accertamenti ulteriori hanno svelato che sul suo nome pendeva un mandato di arresto europeo per una vicenda del 2015, quando assieme ad altri complici (alcuni dei quali rimasti ignoti) aiutò 17 persone, tra afghani e pakistani, a entrare in Slovenia varcando il confine con l'Ungheria, dietro il compenso di 7mila dollari a persona. Il reato è punito in Slovenia con pene fino a 5 anni di reclusione. Mohammad ha anche precedenti in Italia per guida in stato di ebbrezza e maltrattamenti in famiglia, oltre a essere indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.