Incendio rifiuti in capannone a Milano

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Un incendio è divampato in un capannone abbandonato in via Grassi, a Milano, a poca distanza dall'ospedale Sacco che comunque non è interessato né dal rogo né dai fumi.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe e stanno spegnendo i cumuli di spazzatura in fiamme. Secondo quanto riferito, la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero problemi per le sostanze nell'aria.