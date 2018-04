Sequestrati 57 kg di droga

(ANSA)- MILANO, 2 APR - Otto persone arrestate per spaccio e 57 kg di droga sequestrata: è il bilancio di tre operazioni antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Milano, portate a termine nelle scorse ore tra le province di Monza e Milano. Sequestrati anche 9 milioni euro in contanti.

A Meda (Monza) i carabinieri hanno arrestato quattro pusher di nazionalità albanese e rumena, due coppie di età compresa tra i 29 e i 40 anni, ritenuti i fornitori diretti di una rete di spacciatori di zona. A casa loro i militari hanno sequestrato 41,5 kg e 10 grammi di cocaina, nascosti in borsoni e armadi. A Milano, i militari hanno arrestato tre pregiudicati per detenzione di droga, al termine di un servizio di controllo in zona corso Como. Infine a Sedriano (Milano), i carabinieri hanno arrestato per spaccio un 37enne italiano, incensurato, bloccato mentre stava vendendo dosi di marijuana ad un connazionale in mezzo alla strada. Tutti gli arrestati sono stati accompagnati in carcere a Monza e San Vittore.