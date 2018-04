Colpi pistola contro vetrina market

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Quattro colpi di pistola sono stati esplosi, ieri sera verso le 22, contro la vetrina di un market asiatico, gestito da pakistani, in via Vittorio Veneto a Vittuone, nel Milanese. Nessuno è rimasto ferito: il negozio era chiuso anche se nel retrobottega era presente un negoziante.

In base a quanto accertato dai carabinieri, gli autori dell'atto intimidatorio sono stati due persone a bordo di uno scooter, con i caschi in testa, che dopo aver sparato si sono subito allontanati. I titolari del market negano di aver ricevuto minacce o di essere vittime di estorsione.