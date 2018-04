Rissa tra minori a Pavia, ferito 16enne

(ANSA) - PAVIA, 1 APR - Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito alla testa con un manganello estensibile. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, vigilia di Pasqua, nel centro storico di Pavia. Gli scontri, che hanno visto come protagonisti due gruppi di minorenni, sono avvenuti tra via Beccaria e Piazza Duomo, nelle immediate vicinanze della Cattedrale dove era in corso la veglia pasquale con il vescovo Corrado Sanguineti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della squadra volante e della polizia locale, oltre a due ambulanze del 118. Il ragazzo ferito è stato portato al pronto soccorso del San Matteo di Pavia dove è stato medicato per le ferite riportate. Il manganello con cui è stato colpito è stato sequestrato dai carabinieri che ora cercheranno di individuare il possessore.