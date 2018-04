Esplode serbatoio farine, due morti

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Due operai sono morti in seguito all'esplosione di un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. L'incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuto presso l'azienda 'Ecb' di Treviglio in provincia di Bergamo. Cinque giorni fa, il 28 marzo, nel porto di Livorno sono morti per una esplosione altri due operai mentre pulivano un serbatoio al porto.

L'azienda dove si è verificata l'esplosione è la Ecb Company Srl, che produce farine animali. All'interno del plesso possono al momento accedere soltanto i vigili del fuoco per la cospicua presenza di anidride carbonica, mentre la zona è interdetta al resto dei soccorritori. La probabile causa, stando ai primi rilievi, sarebbe l'esplosione di un'autoclave all'interno di una cisterna per l'essiccazione dei mangimi

Nella messa di Pasqua celebrata in Duomo, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha invitato i fedeli che affollavano la cattedrale, "a pregare per i morti sul lavoro a Treviglio, nella tragedia avvenuta proprio nel giorno di Pasqua"