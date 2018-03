L'Inter vola, terzo posto più vicino

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - L'Inter batte il Verona 3-0 con una doppietta di Icardi e un gol di Perisic e si avvicina al terzo posto occupato dalla Roma. I giallorossi, oggi fermati 1-1 a Bologna, hanno solo due punti in più, con i nerazzurri che però hanno giocato una partita in meno. L'Inter va in vantaggio dopo 40 secondi: rimessa laterale veloce di Perisic che serve Icardi in profondità: l'argentino brucia Vukovic, si trova a tu per tu con Nicolas e lo batte con un diagonale mancino. Al 13': il lancio di Brozovic scavalca la difesa del Verona, controllo di petto di Perisic che di destro anticipa l'uscita di Nicolas con una conclusione rasoterra che accarezza il palo ed entra in porta. Al 4' della ripresa il terzo gol: Rafinha ruba palla a Ferrari, serve Perisic sulla corsia sinistra, cross che taglia fuori Nicolas e Icardi da due passi sigla la rete. Nel finale Candreva colpisce un palo.