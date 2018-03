Crolla palazzina di due piani nel Milanese, tutti salvi FOTO

Ha del miracoloso quanto accaduto a Rescaldina, nel Milanese, dove un'intera ala di una palazzina è esplosa per una fuga di gas crollando fragorosamente senza provocare vittime. Dalle macerie, infatti, sono stati estratti gli abitanti, alcuni feriti gravemente, ma tutti vivi, anche se per due di essi, marito e moglie ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano, c'è molta preoccupazione per l'estensione delle ustioni. In particolare, le condizioni dell'uomo sono peggiorate in serata.

La deflagrazione, avvenuta alle 7.38 e ripresa da una telecamera di videosorveglianza, ha colto i residenti in via Brianza 34 nel sonno. Un boato che ha svegliato tutti con un'onda d'urto che ha fatto "tremare i pavimenti" delle case vicine. A rimanere sotto le macerie sono state cinque persone, oltre ad altre quattro che sono scappate da sole con appena qualche graffio. Uscendo dalla porta di casa hanno trovato il vuoto: le scale e il pianerottolo si erano schiantati a terra. Il caseggiato è un condominio di 12 unità abitative disposte su tre piani, con alcuni appartamenti vuoti e 27 residenti in tutto. Il cedimento ha riguardato un intero blocco, con l'esplosione che, avvenuta al piano terra, ha fatto accartocciare su se stessi i due piani sovrastanti.