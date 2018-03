Atalanta più vicina all'Europa

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - L'Atalanta batte l'Udinese 2-0 e si posiziona per il momento al settimo posto in classifica, piazzamento che potrebbe valere l'Europa. I nerazzurri vanno in vantaggio al 23' della ripresa: angolo dalla destra toccato corto da Masiello per Gomez, che si porta sul fondo e crossa per l'incornata di Petagna. Al 29' il raddoppio: angolo dalla destra di Gomez, la difesa ospite non rinvia bene in gioco aereo e da due passi Masiello controlla e scarica il destro in porta di controbalzo. Il silent check del Var certifica la regolarità del gol. "Battere una bestia nera come l'Udinese - ha commentato il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini - è un bel segnale, aver giocato con equilibrio è un segnale grandissimo.

Sugli spalti i tifosi orobici hanno ricordato il tecnico Emiliano Mondonico, allenatore dell'Atalanta, di cui si sono tenuti oggi i funerali.