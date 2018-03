Yara: 12 ottobre Cassazione per Bossetti

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Si terrà il 12 ottobre in Cassazione l'udienza per discutere il ricorso di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo anche in appello per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. I difensori del muratore di Mapello hanno depositato un articolato ricorso di quasi 600 pagine per contestare gli elementi in base ai quali i giudici bergamaschi e bresciani avevano inflitto il carcere a vita a Bossetti, ritenuto responsabile dell'omicidio dell'adolescente di Brembate di Sopra, scomparsa il 26 novembre del 2010 e trovata senza vita esattamente tre mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola, ad alcuni chilometri da casa sua. I difensori del muratore, che si è sempre proclamato innocente, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, contestano soprattutto la validità della cosiddetta 'prova regina': il Dna di Bossetti trovato sul corpo della ragazza.