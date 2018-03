Si allunga orario bike sharing Milano

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Dal primo aprile e per tutta l'estate si allunga l'orario del bike sharing a Milano. Le biciclette infatti saranno disponibili non solo dalle 7 a mezzanotte ma fino alle 2 dalla domenica al giovedì, mentre venerdì e sabato il servizio sarà attivo 24 ore su 24. Le bici saranno disponibili 24 ore su 24 anche per tutta la settimana del Salone del Mobile.