Celebrazioni per Massimiliano I

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Sarà coinvolta anche l'Italia, e Milano in particolare, negli eventi che si preparano a Innsbruck per i 500 anni dalla morte di Massimiliano I (1459-1519). La seconda moglie di quello che è considerato il fondatore dell' impero asburgico universale, fu infatti Bianca Maria Sforza, esile e riservata duchessa milanese. Diventata imperatrice, il marito fece costruire in suo onore il "Goldenes Dachl" (Tettuccio d'oro), una loggia il cui tetto è formato da 2.657 piccole tegole di rame placcate in oro, ancora oggi simbolo e grande attrazione artistica della città austriaca. In attesa delle celebrazioni del 2019, la capitale del Tirolo e delle Alpi appena oltre il confine italiano, ha un fitto calendario turistico di eventi e manifestazioni. Come il 20/o New Orleans Festival (5-22 luglio), quello della Musica Antica (17 luglio-27 agosto). A Innsbruck si svolgeranno anche il Campionato mondiale di ciclismo su strada (22-30 settembre) e il Campionato del mondo di arrampicata (6-13 settembre).