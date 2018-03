Paralimpico si cala da Torre Crema

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Gianluigi Rosa, che ha fatto parte della nazionale di hockey alle Paralimpiadi di Pyeongchang, si è calato dalla antica Torre Pretoria di Crema (Cremona).

Rosa, a cui è stata amputata una gamba dopo un incidente motociclistico a 17 anni, la scorsa estate ha scalato il Campanil Basso nelle Dolomiti di Brenta. E, invitato dal Rotary Club Crema che con l'associazione RinasciMenti e il Comune ha organizzato l'evento, ha compiuto una nuova impresa, accompagnato da alcuni compagni.

L'idea di invitarlo a Crema "non solo per raccontare, ma anche per compiere un'altra delle sue imprese speciali" è stata del segretario del Rotary Marcello Palmieri, che ha partecipato alla scalata del Campanil Basso.