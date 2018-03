Salvini, io pronto ma non metto veti

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Per Matteo Salvini sarebbe "un onore" diventare premier, ma il segretario della Lega non esclude altre possibilità. "In questo Paese - ha detto ai microfoni di Rainews - il problema non sono io. Io mi metto a disposizione. Se mi rendessi conto che per aiutare questo Paese ci sono anche altre persone che possono dare una mano per carità di Dio non sono io a dire di no".