Post Expo, parco ricerca si chiamerà Mind

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Si chiamerà Mind, acronimo di Milano innovation district, il parco della scienza e dell'innovazione che nascerà sull'area che ha ospitato Expo Milano 2015 all'interno del quale ci sarà anche Human Technopole. Il nome è stato reso noto nel corso di una conferenza stampa e identificherà tutta l'ex area espositiva.

Nome e logo sono stati scelti da Arexpo, società pubblica proprietaria dell'area, in accordo con Lendlease, la società che ha vinto la gara per la concessione per 99 anni in diritto di superficie dell'area e che ha realizzato il masterplan. Il 10 maggio si terrà il Cda di Arexpo per l'approvazione del masterplan e l'affidamento a Lendlease. "Mind è un nome evocativo che richiama Milano e il suo sistema territoriale, ma anche il sapere, la conoscenza e l'innovazione - ha commentato l'ad di Arexpo, Giuseppe Bonomi -. Il nome serve a creare un luogo e anche una nuova identità. L'eredità di Expo ha creato un patrimonio di credibilità ma l'area è in fase trasformazione per diventare qualcos'altro".