In 91mila a 'Fa' la cosa giusta'

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - E' stata una festa di pubblico, con 91mila persone in tre giorni, la quindicesima edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita consapevoli, che si è chiusa ieri a Milano. Una crescita del 30% rispetto al 2017, anche grazie alla scelta di festeggiare i 15 anni con l'ingresso gratuito.

Tra le iniziative più seguite l'appuntamento dedicato alla storia di Dj Fabo; i minicorsi di cucina vegetale; gli incontri dedicati ai cammini, brevi come la Via degli Dei o lunghi e di supporto alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, come il Cammino nelle Terre Mutate e la lunga traversata dell'Appennino presentata da Paolo Piacentini. In 900 hanno partecipato agli incontri dedicati alla creazione di comunità attraverso l'attività sportiva e si sono cimentate negli sport accessibili a tutti, dal baskin al parabadminton, passando per il calcio e il karate integrato. In 1000 hanno invece scelto My Mirror: l'esperimento di eye contact di Caritas Ambrosiana.