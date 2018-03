Neurofiction, le sfide della scienza

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Una settimana di film, incontri, dibattiti con neuroscienziati, magistrati e filosofi dedicati al cinema, alla realtà virtuale e al futuro del cervello: s'intitola "Neurofiction: un futuro verosimile?" la seconda edizione del festival Cervello&Cinema che si svolgerà dal 9 al 13 aprile al Cinema Spazio Oberdan di Milano. Ogni film introdurrà un tema caldo della scienza: dai trapianti di testa ai pericoli dei robot troppo Intelligenti, dalle manipolazioni della mente alle possibilità di prevedere il crimine. Tra i film in programma Frankenstein Junior di Mel Brooks, Ex machina di Alex Garland, The Manchurian Candidate di Jonathan Demme, Minority report di Steven Spielberg, The Congress di Ari Folman. Il festival è organizzato dalla Fondazione Cineteca Italiana, dall'IRCCS Ospedale San Raffaele e dalla Hebrew University of Jerusalem.