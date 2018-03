Mille mini rugbisti a torneo Capuzzoni

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Mille mini rugbisti si sono ritrovati oggi a Milano per per la ventitreesima edizione il Memorial 'Massimiliano Capuzzoni', torneo di mini rugby organizzato dalla A.S. RUGBY MILANO dedicato ai bambini delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12.

Al Centro sportivo 'G.B. Curioni' e al Centro sportivo Saini si sono sfidati in 200 partite della durata media di dieci minuti.