Farmacia cinese abusiva a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Sostanze sfuse sconosciute, farmaci acquistabili solo con la ricetta medica e anche pillole del giorno dopo nascoste in confezioni di integratori a base di erbe e radici. È quanto hanno trovato e sequestrato, per un valore di circa centomila euro, gli agenti dell'Unità Anti Abusivismo della Polizia Locale di Milano in una erboristeria gestita da un cinese in zona Paolo Sarpi. Nel negozio, in confezioni di normali integratori erboristici, farmaci da banco e altro prodotti da farmacia in vendita senza che il proprietario ne avesse titolo: non è infatti farmacista. Trovate anche sostanze sfuse, vegetali o in polvere, non inserite nelle tabelle del Ministero della Salute e che quindi non potevano essere vendute.

Sugli scaffali prodotti di importazione cinese, come antibiotici, antinfiammatori e persino delle pillole del giorno dopo nascoste in confezioni di integratori a base di erbe e radici. Sono stati quindi sequestrati 7mila prodotti, per circa 70 mila euro.