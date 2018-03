Olimpiadi 2026: Malagò,aspettare governo

(ANSA) PAVIA, 23 MAR - "Per l'organizzazione di un evento come le Olimpiadi, sono tre i soggetti coinvolti: gli enti locali delle città interessate, il Coni e il governo nazionale.

Quest'ultimo soggetto oggi non c'è. Attendiamo che si formi un nuovo governo, e poi potremo parlarne". E' quanto ha ribadito Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine di una cerimonia a Pavia per l'inaugurazione dell'anno sportivo universitario.

Malagò non si è, quindi, voluto sbilanciare sull'ipotesi di un'Olimpiade invernale gestita dal "ticket" Milano-Torino: "Prima di approfondire ogni discorso dobbiamo confrontarci con il governo che verrà. E comunque ad avanzare la candidatura per ospitare un'Olimpiade non può essere mai una città, ma soltanto il Coni". Intervenendo alla cerimonia svoltasi nell'Aula Magna dell'ateneo pavese, Malagò ha spiegato che il futuro dello sport negli Atenei, oggi gestito dai Cus, sarà affidato alla nascente Federazione sportiva universitaria.