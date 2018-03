A Milano 'Le canzoni del signor Fo'

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Uno spettacolo, un disco e un libro: a poco più di un anno dalla scomparsa di Dario Fo, lo scrittore e cantautore Giangilberto Monti ha dedicato al premio Nobel il suo ultimo progetto, presentato a Milano nella serata "Le canzoni del signor Dario Fo" alla Palazzina Liberty intitolata dal Comune di Milano a Fo e a Franca Rame.

Assieme a Paolo Tomelleri e alla sua band, Monti ha rivisitato in chiave jazz il repertorio musicale di Fo, dalle ballate ironiche composte con Enzo Jannacci al repertorio più melodico fino ai testi più impegnati. Del progetto per ricordare Fo fanno parte anche un libro ("E sempre allegri bisogna stare"), un disco ("Le canzoni del signor Dario Fo"), un radiodramma per la Radiotelevisione svizzera e uno spettacolo prodotto dal Teatro del Buratto, in scena dal 16 al 20 maggio.

"Ho cercato di non perdere mai il filo del lavoro musicale di Fo, così ho deciso di ricreare quell'atmosfera jazz elegante e divertita da cui era partito in coppia con Jannacci", ha detto Monti.