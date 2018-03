Favino al volante alla Milano-Sanremo

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Partecipa anche l'attore Piefrancesco Favino alla rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo che è tornata oggi per le strade di Milano, dopo sette anni, con prestigiose vetture d'epoca. Favino, brand ambassador dell'azienda di orologi IWC è sfilato a bordo di una Mercedes SL 250 del 1967. Per la decima rievocazione l'organizzazione ha selezionato oltre 70 vetture costruite tra il 1906 e il 1976. Tra le auto in gara veterana tra le veterane, sarà la Fiat 514 del 1930, guidata da Emanuele Filiberto di Savoia La rievocazione storica, inserita per la prima volta nel Trofeo Superclassica ACI, percorrerà alcuni degli itinerari più affascinanti e tortuosi della penisola in un tragitto di oltre 600 chilometri. Dopo le prove tecniche all'interno dell'Autodromo di Monza, le auto sono sfilate per le vie di Milano fino a raggiungere Piazza Castello da cui partiranno domani alla volta di Rapallo, tappa intermedia prima di raggiungere Sanremo e la Riviera dei Fiori.