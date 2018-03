Orsa: 'Ancora scioperi se problemi restano irrisolti'

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "Non ci fermeremo fino a quando tutti i problemi non saranno risolti". Con queste parole si conclude un volantino dell'Orsa, l'Organizzazione dei sindacati autonomi e di base che ha proclamato 8 ore di sciopero - dalle 9 alle 17 di oggi - per i macchinisti e i capitreno di Trenord.

Un volantino con cui il sindacato "ringrazia tutti i colleghi macchinisti e capitreno che si stanno rendendo partecipi di una grande e riuscita protesta", tanto che "a metà sciopero, come risulta su tutti i tabelloni delle stazioni, almeno il 90% dei treni è stato soppresso in tutta la regione Lombardia".

Il sindacato parla di "adesione quasi unanime allo sciopero", proclamato insieme alle Rsu "per il rispetto del Contratto Nazionale, per quello integrativo di Trenord e per gli accordi sottoscritti successivamente". Secondo l'Orsa, si è registrata "una percentuale elevata di partecipazione che, immaginiamo, sarà confermata anche dall'azienda lombarda, viste le innumerevoli soppressioni".