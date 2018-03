Maltempo: alberi caduti, strada chiusa

(ANSA) - BERGAMO, 21 MAR - Disagi nella notte per la copiosa nevicata caduta sulle valli bergamasche. In particolare i vigili del fuoco di Gazzaniga sono intervenuti in Valle Rossa, impegnati per almeno due ore per liberare la carreggiata, tra Cene e Bianzano, interrotta dalla caduta di due alberi e rami per l'intensa nevicata. Non si sono invece registrati né incidenti né feriti.