Junior Tim Cup incontra Inter e Milan

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Csi, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme ad Antonio Donnarumma del Milan e Daniele Padelli dell'Inter, accolti oggi alla Parrocchia Madonna della Misericordia di Bresso (Milano).

"È un grande piacere essere qui oggi - ha detto il portiere rossonero - io da piccolo ho iniziato come tutti voi nell'Oratorio del mio paese, organizzando partitelle con i miei amici. L'importante è giocare sempre per divertimento e con grande entusiasmo, rispettandosi e stando insieme in armonia dentro e fuori dal campo". "Essere qui è una grande emozione perché ho iniziato a stare in porta nel campetto dell'Oratorio del mio paese - ha ricordato Padelli - Giocare per l'Inter era il mio sogno da bambino, vestire questa maglia è motivo di orgoglio. Dovete divertirvi e impegnarvi al massimo, solo così potrete realizzare i vostri obiettivi".