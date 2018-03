Assolombarda, in mostra prima Gazzetta

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Il primo numero della Gazzetta dello Sport, datato 3 aprile 1896, da questa mattina è in mostra nell'ingresso della sede di Assolombarda e lo sarà per un mese, nell'ambito del progetto 'Forse non tutti sanno che…', che prevede l'esposizione all'interno dell'associazione di un oggetto iconico dell'industria e della cultura italiana che ha contribuito a rendere il made in Italy celebre nel mondo.

All'inaugurazione sono intervenuti il presidente e ad Rcs Urbano Cairo e il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi. 122 anni fa, la carta della Gazzetta era verde e riportava come sottotitoli Il Ciclista e La Tripletta, giornali dai quali nacque. "Avere un giornale che arriva a 122 anni così in salute, come primo quotidiano per lettori in Italia" è motivo di soddisfazione, ha commentato Cairo. Ospitarla è "raccontare un pezzo importante della nostra storia industriale e culturale che ha caratterizzato la ricostruzione nel Dopoguerra e il percorso verso il boom economico del Paese", ha dichiarato Bonomi.