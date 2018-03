Milan-Chievo 3-2, decide André Silva

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Il Milan batte il Chievo in rimonta 3-2 e resta in corsa per l'Europa che conta. Al 10' del primo tempo Kessie effettua un cross deviato da Sorrentino direttamente sui piedi di Calhanoglu, che segna a porta vuota.

Al 33' Giaccherini approfitta di un intervento a vuoto di Borini e punta il fondo, il suo cross deviato da Bonucci si trasforma in assist per Stepinski che da due passi pareggia indisturbato.

Al 34' il Chievo raddoppia subito con un tiro potente e angolato di Inglese, che dal limite dell'area colpisce al volo un pallone rimbalzatogli davanti dopo un contrasto fra due giocatori. Al 7' della ripresa Cutrone si avventa su un pallone respinto da Sorrentino e segna. Dopo aver annullato il gol per fuorigioco, l'arbitro Mariani rivede l'azione con l'assistente alla Var e lo convalida. Al 37' il calcio d'angolo tirato da Suso viene stoppato male al centro dell'area da Jaroszynski e sul pallone si fionda André Silva, segnando di potenza da distanza ravvicinata. Nel recupero Kessie si fa parare un rigore.